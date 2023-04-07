Киев, 7 апреля, 2023, 14:15 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Украины ответили на заявление президента Бразилии Луиса Инасиу да Силвы по Крыму. Об этом сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Луис Инасиу да Силва

Президент Бразилии предложил, чтобы Украина уступила полуостров России. Он также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский не может хотеть всего.

«Украина не торгует своими территориями», — написал Николенко.

В сообщении также говорится о том, что украинская сторона ценит усилия президента Бразилии по поиску решения конфликта. В ведомстве добавили, что «нет ни одной юридической, политической или моральной причины, почему Украина должна уступать территории».

Как сообщало ИА REGNUM, Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России в 2014 году на основании свободного волеизъявления на референдуме. За это время, как отметили в МИД, полуостров прошёл колоссальный путь, преобразившись в лучшую сторону и став одним из самых динамично развивающихся регионов. Уточняется, что на полуостров привлечено 276,6 миллиарда рублей инвестиций, введены в эксплуатацию более 5,7 тысячи объектов инфраструктуры, создано 89,4 тысячи рабочих мест.

Глава крымского парламента Владимир Константинов 7 апреля обратил внимание на отсутствие реакции со стороны «цивилизованного мира» на угрозы из Киева в адрес полуострова. По его словам, несколько смущает странная реакция, а точнее её отсутствие.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил 5 апреля о планах захватить Крым в ближайшие пять-семь месяцев. По его словам, планируется «искоренение всего российского» в Крыму и уничтожение Крымского моста. По этому поводу в Крыму заявили, что подобными «идиотскими рассуждениями» власти Украины отвлекают свой народ от ситуации, в которой он оказался из-за политики Киева.