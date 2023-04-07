Москва, 7 апреля, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Нефтегазовые доходы российского бюджета за первый квартал 2023 года составили 1,6 триллиона рублей, что она 45% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом говорится в отчёте Минфина, опубликованном 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Причинами сокращения объёма доходов называются снижение на мировом рынке цен на нефть марки Urals, а также сокращение объёмов экспорта природного газа. По прогнозу, объёмы поступлений от экспорта нефти будут восстанавливаться во втором квартале благодаря снижению размера дисконта при налогообложении продажи нефти Urals с апреля.

Сообщается, что всего в первом квартале текущего года доходы бюджета составили почти 5,7 триллиона рублей, что на 21% ниже, чем в прошлом году. Это объясняется тем, что в январе объёмы поступлений снизились из-за ускоренного порядка возмещения НДС и возмещения переплат налога на прибыль.

«В целом по бюджетной системе наблюдается положительная динамика поступления доходов в годовом сопоставлении», — отметили в ведомстве.

В Минфине подчеркнули, что в целом нефтегазовые доходы соответствуют динамике, которая была заложена в российский бюджет на текущий год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин сообщил об образовании дефицита госбюджета в начале 2023 года. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что это произошло из-за снижения доходов, а также из-за роста расходов в связи с ускоренным авансированием ряда проектов. Глава ведомства заверил, что в дальнейшем соотношение между расходами и доходами придёт в норму, и все запланированные проекты будут исполнены.