Москва, 7 апреля, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В Москве благодаря вмешательству СМИ отменили спектакль по пьесе драматурга Аси Волошиной, активно поддерживающей ВСУ.

Кадр из видео «Театр начинается с пьесы» Ася Волошина

Постановка Владимира Панкова «Мама» снята с показа в Центре драматургии и режиссуры после того, как в Telegram-канале «real cultras Z» рассказали об антироссийских высказываниях Волошиной.

«Спешим сообщить, что по информации, полученной от организаторов, спектакль «Мама», запланированный на 18 и 19 апреля, 3 и 4 мая 2023 года в 19:00 в Центре драматургии и режиссуры на Соколе, отменен», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене концертов группы «Ночные снайперы» во главе с Дианой Арбениной, которая неоднократно критически высказывалась против специальной военной операции на Украине. Также был отменён концерт группы «Би-2», которая поддерживает Украину.

Активисты из Ставрополя потребовали отменить концерт рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) из-за позиции артиста по спецоперации на Украине.