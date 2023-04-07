Иркутск, 7 апреля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Падение небесного тела могли наблюдать жители Усть-Кутского района Иркутской области. Видеозапись астрономического явления, которое произошло 6 апреля поздно вечером в небе над городом Усть-Кутом, 7 апреля опубликовала администрация Усть-Кутского района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео с телеграм — канала Двач Падение небесного тела над Усть-Кутом

«Вчера вечером жители города могли наблюдать в небе необычное явление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 22:47 по местному времени (17:47 мск) над Усть-Кутом вдруг появилось яркое свечение, которое внешне было похоже на комету.

На кадрах с камер наблюдения видно, как в небе над городом внезапно появляется небесное тело и это сопровождается яркими вспышками.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 31 января в небе над Красноярском пронёсся метеорит. Небесное тело попало в объективы камер наружного наблюдения и видеорегистраторов.

1 февраля в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика Решетнева заявили, что стремительно летящее небесное тело, которое жители Красноярска наблюдали вечером 31 января, оказалось болидом. Он, предположительно, был размером от 1 до 5 метров.