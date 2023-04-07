В украинских детсадах появились «правдивые» карандаши с оскорблениями в адрес россиян

Киев, , 13:57 — REGNUM Во львовские детсады поступили «правдивые» карандаши с названиями цветов, содержащими оскорбления в адрес России и россиян. При этом канцелярские принадлежности свободно продаются в стране через интернет.

Украинские националисты Иван Шилов © ИА REGNUM

Чёрный карандаш в наборе подписан, как «пакет с трупами российских солдат», красный — «кровь, в которой мы утопим Крым», оранжевый — «огонь, когда мы сожжём Москву».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в детском лагере «Лесная сказка» в селе Пурдовка Новоайдарского района Луганской Народной Республики была обнаружена программа для подготовки детей к борьбе с Россией. С несовершеннолетними проводилась военно-патриотическая игра «Джура», утверждённая министерством образования Украины. В том числе на территории лагеря нашли муляж для обучения детей пользоваться самодельными взрывными устройствами. Осваивать методы борьбы с Россией несовершеннолетним помогали иностранные инструкторы.

Ранее сотрудники российских спецслужб в квартире основателя северодонецкой ячейки одного из украинских детских военно-патриотических клубов Сергея Бондаря в ходе обыска обнаружили «инвентарь», который использовался для подготовки детей к террористической деятельности.

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