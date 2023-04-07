Глава МИД Турции Чавушоглу призвал провести независимое расследование подрывов на «Северных потоках»

Москва, , 13:45 — REGNUM Власти Турции выступают за проведение открытого и прозрачного расследования взрывов на нитках газопроводов «Северный поток» (СП) и «Северный поток — 2». Об этом 7 апреля заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Чавушоглу, подрыв «Северных потоков», по мнению Анкары является серьёзным нападением, которое усугубило уже начавшийся на тот момент в мире энергетический кризис, в связи с чем нужно провести расследование и выяснить, кто это сделал и зачем

«Расследование должны проводить независимые эксперты, необходимо открытое и прозрачное расследование — это позиция Турции», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что у него очень мало надежд на национальные расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». По его мнению, те, кто их проводит, едва ли смогт преодолеть приказ США и придать гласности то, что они там нашли.

6 апреля шведский прокурор Матс Люнгквист заявил, что за диверсией на «Северных потоках», вероятнее всего, стоит группа, спонсируемая государством. Он уточнил, что тип взрывчатки, которая была использована при атаках, исключает «значительную часть действующих лиц».