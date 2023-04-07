Лондон, 7 апреля, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение не участвовать в церемонии коронации Карла III и его супруги Камиллы, сообщил канал Sky News.

Pool/Global Look Press Принц Гарри и его жена Меган Маркл

Как сообщила биограф королевской семьи Анджела Левин, в Букингемском дворце им не разрешили подняться на балкон с королевской семьёй. Они просили исполнить на балконе песню Happy Birthday в честь из сына Арчи, которому в день коронации Карла III исполнится четыре года.

«Ни одно из требований не было удовлетворено, так что их не будет», — заявила Левин.

Церемония коронации Карла III состоится 6 мая. Королём Великобритании он был провозглашён 10 сентября прошлого года. Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года.

Сын Карла III принц Гарри и Меган Маркл, проживающие с 2020 года в США, находятся в конфликте с королевской семьёй. Серьёзную роль сыграли скандальные мемуары принца Гарри, в которых он заявляет, что был в семье человеком второго сорта.

1 марта 2023 года Карл III решил отобрать у четы их единственное жильё в Британии — коттедж Фрогмор в Виндзорском замке.