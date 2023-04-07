Ирак не пустил в своё воздушное пространство летевший в Египет российский самолёт

Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM Пассажирский самолёт, выполнявший 7 апреля рейс из Екатеринбурга в курортный египетский город Шарм-эш-Шейх, без объяснения причин не был допущен в воздушное пространство Ирака. Об этом РИА Новости сообщил представитель авиакомпании «Россия».

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самолёт, выполняющий рейс FV5569 из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх на воздушном судне Boeing 737… без объяснения причин не был допущен в воздушное пространство Ирака», — приводит агентство слова представителя авиакомпании.

Уточняется, что воздушное судно имело все разрешения на полёт в воздушном пространстве Ирака. После отказа иракской стороны самолёт сделал несколько кругов в воздушном пространстве Ирана и был отправлен диспетчерскими службами на расположенный в Сочи (Краснодарский край) запасной аэродром.

Ранее сообщалось, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Великобританией на данный момент не является возможным. По словам главы дипломатического представительства Андрея Келина, Лондон не намерен открывать для России воздушное пространство, которое было закрыто в конце февраля 2022 года после начала специальной военной операции.