Бут отправил Трампу телеграмму с инструкцией по выживанию в американской тюрьме

Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Российский общественный деятель Виктор Бут отправил бывшему президенту США Дональду Трампу телеграмму, в которой рассказал, как выжить в американской тюрьме. Об этом сообщили РИА Новости.

Виктор Анатольевич Бут Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я считаю, что ваша жизнь в опасности, поскольку вы пытались спасти американский народ от геноцида глобалистской кабалы. Я знаю, о чём говорю, потому что я сам сидел в американской тюрьме», — говорится в инструкции.

Кроме того, Бут предложил Трампу политическое убежище, чтобы он в дальнейшем возглавил «восстание против глобалистов и не допустил уничтожения американского народа».

В заключении Бут находился почти 15 лет. Его арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу Вашингтона. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке. В апреле 2012 года он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере 15 миллионов долларов. Был возвращён в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

ИА REGNUM сообщало, что 4 апреля экс-президенту США Дональд Трамп предъявили обвинения в подлоге документов по 34 пунктам. Бывшего главу Белого дома обвинили в фальсификации деловых документов с целью мошенничества, а также в рассылке электронных писем с угрозами и публикациях в социальных сетях против городских судов и прокуратуры Нью-Йорка.