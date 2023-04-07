Москва, , 13:34 — REGNUM Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков принял решение уехать из России из-за страха. В этом футболист признался YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна.

Футболист Александр Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мне и моей супруге стало очень тяжело. Мне страшно. Я пытался себе что-то объяснить, но я не нахожу ответов», — рассказал Кержаков.

Он добавил, что была возможность уехать, чем он и его семья воспользовались. При этом спортсмен подчеркнул, что не эмигрировал из страны, а уехал на время.

«Мы поняли, что из‑за сложившейся ситуации нам хотелось поехать туда, где тепло, и просто быть там, а не в России. Не сбежать, не откреститься от Родины, а просто уехать в данный промежуток времени и побыть где‑то далеко», ― пояснил футболист.

В апреле российский специалист Александр Кержаков покинул место главного тренера кипрского футбольного клуба «Кармиоттис». Осенью 2022 года он покинул Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА и сборной Колумбии по футболу Хорхе Карраскаль остался в ЦСКА в то время, когда большинство легионеров уезжало из России. Своё решение он пояснил тем, что, когда приехал в Москву, сразу почувствовал себя в своей тарелке. По словам Карраскаля, в клубе к нему очень тепло относятся и российский футбол ему нравится.

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