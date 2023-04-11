Москва, , 11:24 — REGNUM Число рабочих мест, которые обеспечивают предприятия-экспортеры в России, превысило 5,5 миллиона. Об этом заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на заседании комитета Государственной думы по экономической политике, посвященном мерам поддержки отечественных участников внешнеэкономической деятельности.

По словам Никишиной, в прошлом году объем поддержанного по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» несырьевого неэнергетического экспорта составил $12,6 млрд, объем предоставленного финансирования превысил 365 млрд рублей.

«За последние шесть лет количество компаний, являющихся несырьевыми неэнергетическими экспортерами, выросло более чем на 40%. Этот рост был в первую очередь обеспечен малыми и средними предприятиями, число которых выросло более чем на 55%. Вместе с количеством экспортеров растет и количество рабочих мест, которые напрямую ассоциированы с экспортной деятельностью», — отметила Вероника Никишина.

К примеру, кемеровская компания «Кузбасс-ЦОТ» планирует расширение как раз после того как вышла на внешние рынки. Компания занимается разработкой тренажеров виртуальной реальности.

«В Центре поддержки экспорта Кузбасса нам помогли оформить контракт и всё организовать, сопровождали на этапе переговоров, консультировали по системе налогообложения. Теперь экспорт идёт, а мы ещё и выиграли «Экспортёр года». Сейчас ведём переговоры с другими предприятиями в Казахстане, планируем расширяться», — рассказал первый замдиректора «Кузбасс-ЦОТ» Геннадий Сидельников.

Владимирская компания «Гефесд» производит специфическую продукцию — промышленную мебель, которая используется на предприятиях ВПК, радиоэлектронной, атомной, авиастроительной отравслей. В 2023 году «Гефесд» поставила себе амбициозную задачу — завоевать лидирующие позиции на рынке Беларуси. А для этого нужно создать представительство, расширить производство.

Гендиректор компании Артем Фомичев в прошлом году прошел обучение по программе мини-МВА нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Мы уже начали воплощать полученные знания на практике: будем открывать свое представительство в Беларуси. Для этого берем льготный займ <…> на открытие представительства и на погашение кассовых разрывов по зарплате», — расскказал Фомичев.

РЭЦ оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки. В 2022 году он максимально быстро переформатировал инструменты поддержки экспорта и получил новые полномочия по поддержке импорта, приоритетного для российских производителей.

«По некоторым инструментам мы увеличили финансирование. Например, на компенсацию расходов на логистику. Ее получило в итоге максимальное за всю историю количество экспортеров», — говорит директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В региональных Центрах поддержки экспорта, Российском экспортном центре и его представительствах за границей, а также в Торгпредствах России за рубежом предпринимателям помогут в поиске иностранных клиентов, анализе зарубежного рынка, получением нужных сертификатов и др. Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт» которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «одного окна» онлайн. Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции и задать вопросы предприниматели также могут на сайте и в телеграм-каналах «Новости российского экспорта» и «Объясняем. рф».