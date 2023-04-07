Лавров заявил, что возлагает мало надежд на национальные расследования взрывов на «Северных потоках»

Москва, , 13:30 — REGNUM Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у него очень мало надежд на национальные расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» (СП) и «Северный поток — 2». Он заявил об этом 7 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Сергей Лавров Mid.ru

«Честно говоря, у меня очень мало надежд на то, что те, кто занимается национальными расследованиями [по «Северным потокам»], найдут в себе силы преодолеть приказ «старшего товарища» [США] и придать гласности то, что они там обнаружили», — сказал он.

В свою очередь, Чавушоглу заявил, что Турция считает необходимым провести прозрачное расследование. Он уточнил, что такое расследование, по мнению Анкары, должны вести независимые эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие следователи заявили, что обнаружили на связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте «Андромеда» следы взрывчатки. Также они выявили, что два члена экипажа судна «Андромеда» использовали болгарские паспорта.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» произошли в сентябре 2022 года. В России по этому факту возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма. The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Президент России Владимир Путин эту версию назвал «полной чушью». Он подчеркнул, что очевидно, что этот теракт был совершён «на государственном уровне».