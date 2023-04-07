Анкара, 7 апреля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Возможность встречи в штаб-квартире ООН с американским госсекретарём Энтони Блинкеном министр иностранных дел России Сергей Лавров готов рассмотреть. Об этом глава МИД РФ сообщил журналистам 7 апреля в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По итогам встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу Лавров заявил, что в случае поступления со стороны Вашингтона серьёзного конструктивного предложения возможность встречи будет рассмотрена.

«Так что в этом вся, как говорится, ситуация заключается, и наша позиция неизменна: мы любое предложение о серьёзном разговоре готовы рассматривать», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что Россия от серьёзных предложений по переговорам не отказывается.

Лавров планирует нанести 24–25 апреля визит в штаб-квартиру ООН. О том, что Москва готова рассмотреть вариант встречи в ходе этого визита Лаврова с Блинкеном, заявлял российский постпред при ООН Василий Небензя.

2 апреля в ходе телефонных переговоров с Лавровым Блинкен потребовал освобождения задержанных в России за шпионаж Пола Уилана (осуждён) и Эвана Гершковича (арестован).