Москва, 7 апреля, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления западных стран по мирным переговорам «нечистоплотным приёмом». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы, безусловно, понимаем, что всё это [призывы Запада к мирным переговорам. — Прим. ред.] достаточно нечистоплотный прием», — сказал Лавров.

По словам российского дипломата, призывы к мирным переговорам Москвы и Киева звучат на фоне ежедневных противоречивых заявлений украинской стороны, США и НАТО о том, что ни в коем случае нельзя прекращать военные действия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что мирные переговоры с российской стороной невозможны, однако бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак считает, что визит главы украинского государства в Польшу свидетельствует о попытках Зеленского заручиться политической поддержкой на фоне будущих мирных переговоров.

Помощь в урегулировании конфликта на Украине мирным путем предлагали Бразилия, Турция и Китай. Большинство стран Европейского союза и США выступают за продолжение боевых действий.