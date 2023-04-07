Ереван, , 13:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе телефонного разговора обсуждался продолжающийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, возникший в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пашинян указал на важность последовательных шагов российской миссии миротворцев для разрешения кризиса в Нагорном Карабахе. Кроме того, стороны провели обсуждение вопросы разблокировки транспортных коммуникаций в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта Пашинян опроверг заявление Азербайджана о том, что Армения перебрасывает вооружение в Нагорный Карабах. Он добавил, что целью таких заявлений, по его мнению, является создание легитимности для очередной агрессии.