Чехов, Московская область, , 13:07 — REGNUM В Подмосковье новый беспилотник разбился при тестировании, сообщает Telegram-канал «112».

БПЛА Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, инцидент произошел в деревне Чудиново под Чеховом. На месте найдены обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), поиски продолжаются.

«Напугал местных жителей», — отмечается в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Это уже не первый случай, когда обломки беспилотников находят в Московской области. В подмосковных Химках 6 апреля на территории машиностроительного конструкторского бюро «Факел» имени академика П. Д. Грушина упал самодельный дрон. Отмечается, что на корпусе беспилотника было закреплено несколько камер. По предварительным данным, БПЛА упал в результате работы устройств РЭБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля мирный житель Брянской области получил травмы при атаке украинского беспилотника. Губернатор сообщил, что с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинские военные сбросили взрывное устройство.