Донецк, , 13:04 — REGNUM В центре Донецка слышны взрывы. По предварительной информации, есть попадания ракет, выпущенных из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в администрации города.

РСЗО Gov.ua

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), удары по столице Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксированы в 12:30 и 12:50 (совпадает с мск) 7 апреля.

Под обстрел украинских военных попали Первомайский и Ворошиловский районы города. Огонь вёлся со стороны населённых пунктов Острое и Очеретино.

По Петровскому району было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 мм, по Ворошиловскому ― пять ракет из РСЗО.

«Под вражеским огнём район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Есть пострадавшие», ― написал в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля ВСУ открыли огонь по Калининскому району. Всего было выпущено четыре ракеты из реактивных систем залпового огня.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, после обстрела произошло автоматическое отключение электроснабжения Калининского района, было обесточено 12 трансформаторных подстанций.

По уточнённым данным, в результате четыре человека погибли, пять человек пострадали. Также были зафиксированы повреждения станции технического обслуживания автомобилей по улице Сечкина.