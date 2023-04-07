Москва, 7 апреля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что мир пока не готов к принятию решения по всеобъемлющему отказу от ядерного оружия. Такое мнение представитель Кремля высказал в ходе брифинга 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это потребует единого консенсуса. И в то же время вряд ли это можно ожидать, вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности», — прокомментировал Песков слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости «собрать в одну кучу и уничтожить» всё ядерное оружие

Лукашенко высказал свою позицию о единовременном уничтожении всех запасов ядерного оружия в мире в эфире телеканала «Россия-1» 6 апреля. В этом вопросе политик назвал себя «радикалом».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала французского политика, так как на территории Франции расположены военные базы США с тактическим ядерным оружием.