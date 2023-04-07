Москва, 7 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. На подготовку концепции безопасности Союзного государства России и Белоруссии понадобится время, но её будут делать максимально быстро. Об этом сообщил 7 апреля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Будет готовиться в максимально сжатые сроки», — сказал официальный представитель Кремля.

На вопрос, потребует ли размещение атомного оружия в Белоруссии изменения концепции ядерного сдерживания, Песков ответил, что этого не потребуется.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале работы по подготовке концепции безопасности Союзного государства сообщил 6 апреля президент России Владимир Путин. В документе планируется указать основные задачи при взаимодействии двух стран на фоне ведущихся против них санкционной и информационной войн.