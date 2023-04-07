Песков: российские военные при планировании СВО учтут заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ

Москва, , 12:56 — REGNUM Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинские войска в ближайшие недели начнут контрнаступление, является предметом тщательного отслеживания российских военных. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Скорее это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что в российской армии тщательно отслеживают всю поступающую информацию и учитывают ее при планировании ведения спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пятницу Блинкен в интервью медиагруппе Funke заявил, что в течение ближайших недель может начаться наступление ВСУ на фронте. Он отметил, что в данный момент партнёры Киева преследуют две цели: помогают организовать наступление украинской армии и наращивают среднесрочный и долгосрочный потенциал Украины.

Также утром 7 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что план приазовского наступления ВСУ был разработан кураторами из США и Великобритании. Украинское военное руководство, по его мнению, является только пешкой в этой игре.