Москва, , 12:54 — REGNUM В администрации президента России не слышали заявлений Ватикана о пасхальном перемирии в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 7 апреля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы действительно читали новости в изложении уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счёт», ― указал представитель Кремля.

Поэтому, указал Песков, Кремль не считает «нужным и возможным комментировать» этот вопрос.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом заявил, что папа Римский Франциск призвал к двухнедельному перемирию на Украине 9 апреля на время празднования Пасхи католиками и православными.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня на время Рождества — с 12:00 6 января до конца суток 7 января. Такое решение принято по аналогии с прозвучавшим в январе призывом патриарха Кирилла установить рождественское перемирие. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался выполнять условия перемирия, посчитав, что этот период будет использован Россией «для подготовки к новой волне агрессии».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: перемирие на Рождество достигло цели, если люди смогли помолиться

Читайте развитие сюжета: Власти США считают, что перемирие на Украине нарушило бы устав ООН