Песков усомнился, что Китай изменит позицию под влиянием Макрона или еврочиновников

Москва, , 13:10 — REGNUM В Москве переговоры европейцев с Пекином считают важными. Китай не будет менять своей политики под влиянием Парижа, Брюсселя и любого внешнего влияния, сообщил 7 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявив, что информацию о визите в Китай президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Кремле отслеживают, считая эти контакты важными, Песков напомнил, что у России с Китаем «очень богатый комплекс отношений».

«Китай — это очень серьёзная, большая держава со своей суверенной позицией. Это очень серьёзная позиция, которая серьёзным образом формируется, и это не та страна, которая быстро, под внешним влиянием свои позиции меняет», — ответил Песков на вопрос о том, сможет ли Макрон переубедить председателя КНР Си Цзиньпина по вопросу России и Украины.

Макрон находится в Китае с государственным визитом. В западной прессе неоднократно сообщалось, что французский лидер попытается надавить на Россию в вопросе Украины, используя добрые отношения Москвы и Пекина. Также он попытается отдалить Китай от России.

По итогам встречи с Макроном Си заявил, что сотрудничество Пекина с Парижем возможно в контексте того, чтобы вместе повлиять «на международное сообщество и возобновить мирные переговоры как можно скорее».

Во время встречи с Макроном и фон дер Ляйен Си Цзиньпин заявил, что считает первейшей задачей в урегулировании украинского кризиса прекращение огня, но важно также «противодействие подливанию масла в огонь и усложнению проблемы».