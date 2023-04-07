Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что умирает

Тбилиси, , 12:51 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в беседе с изданием Politico заявил, что умирает, находясь в заключении, из-за многочисленных заболеваний, хотя по возвращении в страну в 2021 году был здоров.

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

«В заключении мое здоровье стремительно ухудшилось… Сейчас я умираю… страдаю от более 20 серьезных заболеваний, которые появились в заключении», — приводит Politico слова Саакашвили 7 апреля.

По его словам, по возвращении в страну в 2021 году, спустя восемь лет изгнания, был «здоровым и энергичным». Здоровье политика начало резко ухудшаться после задержания грузинскими властями 1 октября 2021 года и заключения под стражу.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания в беседе с журналистами сообщила, что вес экс-президента Грузии снизился с 65 до 58 килограммов и продолжает падать. Состояние здоровья Михаила Саакашвили оценивается как критическое.