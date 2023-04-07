В Кремле сообщили, что Путин не собирается в Арктику
Москва, 7 апреля 2023, 12:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 7 апреля заявил, что глава государства Владимир Путин не собирается в ближайшее время посещать Арктику.
«В планах президента ближайших посещение Арктики пока не предусмотрено», — ответил Песков на вопрос журналистов, связанный с экспедицией МЧС в Салехарде.
Пресс-секретарь также отметил работу ведомства и заявил, что российская спасательная служба — одна из передовых в мире.
С 26 марта по 7 апреля МЧС России проводило масштабную научно-исследовательскую экспедицию в Арктике в рамках учения «Безопасная Арктика — 2023».