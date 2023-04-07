Москва, 7 апреля, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 7 апреля заявил, что глава государства Владимир Путин не собирается в ближайшее время посещать Арктику.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В планах президента ближайших посещение Арктики пока не предусмотрено», — ответил Песков на вопрос журналистов, связанный с экспедицией МЧС в Салехарде.

Пресс-секретарь также отметил работу ведомства и заявил, что российская спасательная служба — одна из передовых в мире.

С 26 марта по 7 апреля МЧС России проводило масштабную научно-исследовательскую экспедицию в Арктике в рамках учения «Безопасная Арктика — 2023».