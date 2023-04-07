Москва, 7 апреля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Евро и доллар обновили максимумы с 6 апреля 2022. Так курс евро на Московской бирже превысил отметку в 91 рубль, доллар поднялся выше 83 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

По данным на 12:37 по московскому времени, доллар рос на 2,09%, до 83,07 руб.

К 12:40 рост доллара замедлился до 83,04 руб. (+2,05%). Курс евро превысил 91 рубль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, курс юаня в первый раз с 21 апреля 2022 года превысил отметку 12 рублей за единицу. По состоянию на 09:06 мск курс юаня поднимался на 1,78% и составлял 12,01 рубля. К 09:23 за юань давали 11,952 рубля (+1,29%).