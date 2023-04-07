Вашингтон, 7 апреля, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск 7 апреля прокомментировал в Twitter заявления бывшего президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, сделанные в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус)

Дарья Драй ИА REGNUM Пранкеры Вован и Лексус

Один из пользователей указанной соцсети выложил на своей странице фрагмент из пранка Вована и Лексуса, в котором Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить ВСУ» и признал, что западные страны принимали участие в государственном перевороте на Украине в 2014 году.

«Это правда?», — прокомментировал этот пост Маск. В ответ он получил свыше трёх тысяч комментариев, и почти все пользователи заявили, что бывший французский лидер действительно сделал такие заявления в беседе с российскими пранкерами.

Как сообщало ИА REGNUM, марта Олланд заявил, что Минские соглашения, которые были заключены главами четырёх государств ― России, Франции, Германии и Украины ― в 2014 году, позволили Киеву нарастить военную мощь. Он добавил, что Россия начала спецоперацию, так как якобы была уверена в слабой реакции Запада на это.