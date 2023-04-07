Калининград, 7 апреля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Обломки сбитого в 1945 году советского штурмовика Ил-2 найдены в Калининградской области, заявил глава Совета региональной общественной организации поисковиков «Совесть» Руслан Хисамов.

ГВСУ СК России Поисковики на месте падения самолета.

По его словам, фрагменты Ил-2 поисковики нашли в лесу между посёлком Ульяновка и городом Ладушкин. Члены организации «Совесть» установили обстоятельства гибели лётчиков.

«Судя по пробоинам на элементах брони и обшивки, состоянию обломков и останков, самолёт был подбит малой зенитной артиллерией противника, загорелся в воздухе и рухнул на вражеские позиции, части самолёта разлетелись в радиусе до 100 м», — цитирует Хисамова ТАСС.

Также вместе с останками пилота поисковики нашли орден Красной Звезды. Установлен состав экипажа, который до сих пор числился среди без вести пропавших. В экипаж входили лётчик лейтенант Пётр Неумоин (1923 г. р.) и воздушный стрелок-радист старший сержант Сумбат Качканьян (1922 г. р.).

Установлено, что группа из 16 самолётов Ил-2 29 января 1945 года вылетела поддерживать наступление советских наземных войск, окружавших Калининград. Самолёт Неумоина с задания не вернулся.

Хисамов добавил, что «два лётчика наконец-то вернулись из своего последнего боевого задания» в преддверии 78-й годовщины взятия советскими войсками города-крепости Кенигсберга (Калининграда).

Операцию по освобождению Калининграда (Кёнигсбергская операция) Красная армия успешно провела 6–9 апреля 1945 года. В штурме города-крепости участвовали 26 штурмовых отряда и 104 штурмовые группы. Штурм Кёнигсберга начался в 9 часов утра 6 апреля. 9 апреля немецкий гарнизон капитулировал. 10 апреля в городе были ликвидированы практически последние очаги сопротивления нацистов.

В США ранее выражали опасение насчёт того что Калининград служит местом базирования российского флота. Кроме того, Калининградской области находятся комплексы «Искандер — М», истребители с крылатыми ракетами.