Москва, , 12:34 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про коровий террор, терминатора из Воронежа и многочисленные весенние обострения. Самое интересное — в нашей подборке.

Ангел. XIX век Василий Иванов © ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

В Москве открылась беговая дорожка на крыше небоскреба, который находится в районе Раменки. «Москвач» пишет, что бегать на высоте птичьего полета смогут жители небоскреба. Будет ли туда доступ для посторонних, пока неясно.

В Воронеже с девятнадцатого этажа на припаркованный Nissan X-Trail упал сорокалетний мужчина — и выжил. Врачи нашли у него перелом пальца и сотрясение, передает «Воронеж №1». Мужчина был нетрезвым, но сам дошел до «скорой» и спел песню докторам, которые ставили ему капельницу. Ему повезло и в другом: хозяин машины не стал писать заявление в полицию.

В Брянске появились пьяные птицы, особенно свиристели. Они клюют забродившие за зиму ягоды и падают, как мертвые, на землю. «Брянский навигатор» предупреждает, что их не надо пинать или выбрасывать в мусорные контейнеры, а лучше переложить в тихое место. Это может спасти птичку-алкоголика.

В Тамбове откроется выставка о сирени, приуроченная к 150-летию Сергея Рахманинова. На выставке покажут живопись, графику и всевозможные поделки. «Тамбовские истории» напоминает, что сирень была растением, вдохновлявшем композитора.

Северо-Западный федеральный округ

Российские разработчики анонсировали выход компьютерной игры, в которой надо играть дворника из Санкт-Петербурга. По сюжету, его взяли на работу накануне снегопадов, и он должен убрать снег. Ему мешают снеговики и разные препятствия, с которыми он может сражаться лопатой и огнеметом, передает «Страновед».

Житель Мурманска возвращался в свой город из Магадана, как вдруг решил выйти из самолета прямо во время полета. Он поднялся с кресла и попытался открыть дверь пассажирского лайнера. К счастью, пассажира успели остановить, сообщает «Муромский дурдом». Мужчина был трезвым, сейчас его наблюдают психиатры.

В Архангельске восстановили последний работавший городской трамвай. Его собираются поставить на улице как памятник. «Дед Помор» напоминает, что трамвай в городе был самым северным в мире.

«ТопГан» удивила страусиная ферма, которая расположена в Псковской области. Накануне Пасхи здесь раскупили все страусиные яйца. Покупателям даже приходилось вставать в очередь. Яйца отправятся в Псков, Петербург, даже в Москву.

Приволжский федеральный округ

Эпичное ограбление случилось в поселке Бутурлино Нижегородской области. Грабитель приставил нож к затылку продавца, украл из кассы 41 тысячу рублей, вышел на улицу и выбросил все деньги, затем сел на крылечке и стал ждать полицию. Ni Mash сообщает, как мужчина объяснил стражам порядка свой поступок: надоело жить в нищете, поэтому захотел в тюрьму.

В Чувашии священник проводит среди прихожан профилактику мошенничества. Во время воскресных богослужений он рассказывает, как не стать жертвами телефонных аферистов. «Советская Чувашия» пишет, что к такому решению священника подтолкнул увиденный им длинный список обманутых граждан.

День смеха в Пензе удался на славу, иронизирует «Сурский край». 1 апреля житель города поехал за покупками. Машину припарковал у пустующего в тот день здания правительства. Бдительные граждане сообщили полиции о подозрительном авто. Наряд оцепил здание, проверил машину, нашел владельца, которому пришлось срочно прервать поход по магазинам и перепарковаться.

Южный федеральный округ

В Сочи произошла драка между ангелом и неизвестным гражданином. Речь идет об ангеле-аниматоре, который начал выяснять отношения с прохожим. Перед тем, как размахивать руками, ангел отстегнул крылья. «Обычная суета сочинских аниматоров. Но смотрится эпично», — полагает «Кубанская телега».

В Ростове-на-Дону вернули на место скульптуру богатыря, которая рухнула в конце прошлого года, не выдержав сильного ветра. «Че по Ростову?» пишет, что у ног воина раньше лежала змея, которая теперь куда-то подевалась.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане водитель так устал от штрафов ГИБДД, что решил отомстить дорожной камере и расстрелял ее из ружья. До этого ему пришло десять штрафов, в том числе за непристегнутый ремень. Mash Gor узнал, что нарушитель уже во всем признался полиции.

Уральский федеральный округ

Уральские ученые изобрели антираковую картошку. В ее клубнях большое количество сильных антиоксидантов, которые подавляют рост опухолей и вообще хорошо влияют на организм человека. «Наш Челябинск» сообщает, что сорт отличается черно-фиолетовым цветом, за что получил название «Сапфир».

В Магнитогорске собрались построить самый большой в мире стеклянный аквариум. В нем будет свыше миллиона литров воды и 2,5 тысячи рыб. «Необязательно будет горожанам ездить на море, чтобы посмотреть на фауну», — шутит «Челябушка».

Сибирский федеральный округ

Судебные приставы Омска запретили кошке свободно перемещаться по квартире. «Типичный Омск» узнал, что квартира принадлежит двум собственникам, которые не смогли мирно договориться, как пользоваться жильем кошке.

Дальневосточный федеральный округ

В Хабаровске ищут разъяренную корову. Говорят, буренку разозлили школьники, она вышла из себя и принялась гоняться за людьми. В полиции лежит уже несколько жалоб на бодливое животное, рассказал Amur Mash.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 14 апреля.