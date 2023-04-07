Лавров: переговоры по урегулированию на Украине возможны только на основе учёта интересов России

Анкара, , 12:30 — REGNUM Переговоры с Киевом по урегулированию конфликта на Украине могут вестись только на основе учёта интересов России. Об этом 7 апреля на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«И президент, и другие представители Российской Федерации не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров. Но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учёта российских интересов, законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегам и которые были полностью и высокомерно проигнорированы», ― указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что заявления Запада по мирным переговорам России и Украины являются «нечистоплотным приёмом».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят перспектив для возобновления переговоров с властями Украины. Такой вопрос был задан журналистами на фоне сообщений о том, что ряд стран подталкивают руководство Украины к такому шагу.

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига указал, что переговоры с Россией по Крыму Киев готов начать в случае, если украинские войска дойдут до административной границы с этим российским регионом. Таким образом он указал на контрнаступление Украины на Крым, о котором украинские власти говорят уже довольно давно. Сибига также подтвердил, что не исключает взятие Крыма под контроль Украины военным путём.

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