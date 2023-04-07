Симферополь, 7 апреля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Двух задержанных в Херсонской области по подозрению в шпионаже в пользу ВСУ доставили в СИЗО в Крыму. Об этом 7 апреля сообщило РИА Новости, ссылаясь на информацию от ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«В отношении задержанных Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили журналистам.

Отмечается, что были возбуждены уголовные дела по статье «Шпионаж». По ней максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ сообщили о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб с сообщником. Они признались, что сообщали в СБУ данные о расположении и передвижении российских подразделений, скидывая видео и координаты через мессенджеры. Было опубликовано видео допроса.