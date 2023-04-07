СК предъявил экс-министру обороны Украины Полтораку обвинение в обстрелах ЛНР и ДНР

Москва, , 12:20 — REGNUM Следственный комитет России предъявил бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку обвинения в обстрелах территорий ЛНР и ДНР, в результате которых погибли сотни мирных жителей. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР, повлекших гибель и ранения мирных жителей, а также за разрушение объектов инфраструктуры, обвинение предъявлено бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку, занимавшему данный пост в период с 2014 по 2019 год», — говорится в сообщении.

Полторак занимал пост главы минобороны Украины с 2014 по 2019 год. В результате преступных действий ВСУ под его командованием были разрушены или повреждены более двух тысяч гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, ранены более 970 мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время Полторак находится в розыске.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Следственный комитет России заочно обвинил руководство Генштаба ВСУ в гибели мирных жителей Донбасса. Обвинения предъявлены замначальника Генштаба ВСУ Александру Локоте и заместителю командующего сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. В результате их командования боевыми действиями на Донбассе погибли более 500 мирных жителей, ранены около 1000 человек.

Напомним, фигурантами ряда дел, связанных с событиями в Донбассе, являются высокопоставленные чиновники министерства обороны Украины. В списке украинских силовиков 73 фамилии, включая экс-министра обороны Степана Полторака, четырёх его заместителей, а также министра внутренних дел Арсена Авакова.