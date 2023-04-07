Эстонские власти депортировали артистов российского театра «НитьЯ»

Москва, , 12:16 — REGNUM Власти Эстонии выслали артистов российского театра «НитьЯ» из страны. По их мнению, труппа представляет «угрозу национальной безопасности». Об этом сообщил портал Delfi. ее.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Организатор гастролей театра в Европе Александр Мельник отметил, что залы были распроданы, однако, несмотря на это, за последние сутки театр получил сообщения от культурных центров о разрыве соглашений об аренде.

Он добавил, что артистов забрали в полицию вечером 5 апреля. При этом по поводу произошедшего представители министерства культуры и МВД с ними не связывались.

«Позже я узнал, что их [артистов] депортировали в Россию с запретом на въезд в шенгенскую зону на три года. Сейчас мы вынуждены отменить ещё четыре спектакля в Германии, запланированные на конец апреля», ― указал Мельник.

«НитьЯ» — негосударственный самофинансируемый театр. Он постоянно гастролирует по городам России и Европы, своей стационарной площадки у него нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Эстонии лишили вида на жительство лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе», организатора акций «Бессмертный полк» Сергея Чаулина. Его обвинили в «распространении враждебной пропаганды».

В западных странах после начала спецоперации на Украине началась массовая отмена выступлений российских артистов. Также «отмене» подвергается вся русская культура. При этом известный пианист Риад Маммадов считает, что, отменяя концерты или закрывая выставки, инициаторы этих нововведений не обогатят мир культуры и искусства.

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