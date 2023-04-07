Haber7: США захотели создать «нового Зеленского» из турецкой оппозиции на президентских выборах

Анкара, , 12:12 — REGNUM США продвигают оппозицию на выборах в Турции, создавая из неё «нового Зеленского», сообщает издание Haber7.

Предвыборная агитация кандидата от Республиканской народной партии Кемаля Кылычдароглу на улице в Анкаре © Павел Бедняков/РИА Новости

По словам полковника в отставке Эрая Гючлюэра, с помощью оппозиционной коалиции Штаты рассчитывают столкнуть интересы России и Турции, в частности, по ситуации на Украине, в Сирии, Чёрном море и Центральной Азии.

«США отводят Турции роль Украины и Зеленского через оппозиционную коалицию в стране», — считает эксперт.

В тексте материала говорится, что кандидат в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу настаивал на том, чтобы Анкара выступила на стороне Киева. Президентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.

Как сообщало 4 апреля ИА REGNUM, в материале газеты Aydınlık уже писали, что США надеются вбить клин в отношения Турции и России в случае победы блока турецкой оппозиции на выборах. Уточняется, что Вашингтон не смог добиться целей на Украине и на Ближнем Востоке и потому ищет новые пути для их воплощения в жизнь. Издание напомнило высказывание кандидата от оппозиции Кылычдароглу во время его визита в США. Он заявил, что в случае прихода турецкой оппозиции к власти, Анкара выступит на стороне Киева в конфликте на Украине.