Минск, , 12:07 — REGNUM Белорусские правоохранители задержали 10 человек, причастных к поставкам из России и распространению на территории республики наркотиков. Об этом 7 апреля сообщило МВД республики в своём Telegram-канале.

Внутренние войска МВД Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сотрудники наркоконтроля ГУВД и Заводского РУВД вместе с коллегами из оперативной таможни при силовой поддержке столичного ОМОН задержали троих минчан в возрасте от 20 до 23 лет. Установлено, что фигуранты организовали канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в Беларусь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по месту жительства задержанных, в арендованном гараже и в тайниках было найдено несколько килограммов разнообразных наркотических средств.

Также указывается, что после этого следователями было установлено местонахождение тайника на территории России, из которого задержанные лица намеревались забрать 6,5 килограмма наркотических веществ, которые они собирались продать в Белоруссии.

«Во взаимодействии с коллегами из соседней страны весь наркотик изъят», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, по данным ведомства, также удалось задержать семь наркокурьеров из числа жителей Минской и Брестской областей в возрасте от 19 до 28 лет. В отношении участников преступной группы были возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Колпинский суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте Дмитрия Антипова и Александра Маркова, накануне задержанных при перевозке порядка 200 килограммов кокаина в грузовике с фруктами. Мужчины обвиняются в покушении на незаконную пересылку наркотических средств в особо крупном размере по статье 228.1 УК РФ.