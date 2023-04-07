Глава крымского парламента назвал показательным равнодушие «цивилизованного мира» к угрозам из Киева

Симферополь, , 12:12 — REGNUM Глава крымского парламента Владимир Константинов обратил внимание на отсутствие реакции со стороны «цивилизованного мира» на угрозы из Киева в адрес полуострова.

Владимир Константинов Пресс-служба Государственного совета Республики Крым

«Несколько смущает странная реакция, а точнее её отсутствие, на весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве со стороны тех стран, которые принято называть «цивилизованным миром», — цитирует Константинова РИА Новости.

Комментируя слова Михаила Подоляка, советника главы офиса украинского президента, который заявил о наступлении ВСУ на Крым в ближайшие полгода, Константинов сказал, что в российском регионе и не ожидают от Запада другой реакции.

Политик напомнил, что ещё в 2014 году «западные партнёры в унисон с организаторами и исполнителями государственного переворота в Киеве чёрное называли белым и наоборот». И теперь на Западе не только «не замечают», а напротив — способствуют преступлениям Киева, сказал Константинов, добавив: «Что ж, обойдёмся без Запада».

Заявление о планах захватить Крым в ближайшие пять-семь месяцев Подоляк сделал 5 апреля. По его словам, планируется «искоренение всего российского» в Крыму и уничтожение Крымского моста.

По этому поводу в Крыму заявили, что подобными «идиотскими рассуждениями» власти Украины отвлекают свой народ от ситуации, в которой он оказался из-за политики Киева.