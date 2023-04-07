Главу управления судебного департамента Ростовской области Рощевского арестовали по делу о взятке

Москва, , 11:57 — REGNUM Начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, следует из картотеки суда.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. На заключении под стражу настаивало следствие.

«Суд удовлетворил ходатайство СК и избрал Рощевскому меру пресечения в виде заключения под стражей на срок два месяца», ― цитирует ТАСС заявление пресс-службы суда.

По данным правоохранительных органов, Рощевского задержали на территории Ростовской области, в операции принимали участие сотрудники ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля по подозрению в мошенничестве был задержан советник главы администрации города Таганрога Ростовской области Владимир Арцыбашев. Его задержали в Ростове-на-Дону и повезли в Рязань, где он ранее работал помощником вице-губернатора Рязанской области. Он подозревается в хищении выделенных на благоустройство средств.