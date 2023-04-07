ТАСС: Костомаров пробудет в реанимации ещё не менее двух-трёх месяцев

Москва, , 11:54 — REGNUM Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пробудет в реанимации ещё не менее двух-трёх месяцев. Об этом 7 апреля сообщил источник, слова которого приводит ТАСС.

Реанимация © Виталий Аньков/РИА Новости

«Он пока ещё будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая», — сказал он.

Источник отметил, что фигурист пребывает в полном сознании и его состояние с каждым днём всё лучше. Также он добавил, что Костомарова в плановом порядке готовят к операции по протезированию.

Костомаров попал в реанимацию в тяжёлом состоянии с диагнозом «пневмония» 10 января, позднее стало известно, что он находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, где его подключили к аппарату ЭКМО. 24 января его отключили от этого аппарата, однако у спортсмена сохранялся сепсис и появились проблемы с кровообращением. 7 февраля фигуристу ампутировали обе стопы, 20 февраля у него произошёл спазм сосудов головного мозга. Также в марте спортсмен перенёс ампутацию пальцев левой руки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что Костомаров после выхода из комы прислал ему голосовое сообщение. Он отметил, что фигурист поблагодарил всех, кто его поздравил с днём рождения.