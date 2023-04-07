Москва, 7 апреля, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) составил чёрный список спортсменов из России перед зимней Олимпиадой-2018, сообщает издание SportBox.

Martin Rulsch Президент МОК Томас Бах

В материале говорится, что спортсмены, занесенные в чёрный список, не смогут получить заслуженные награды на соревнованиях. Так, в статье отмечается, что глава МОК Томас Бах поломал жизни многих спортсменов, кто имел шанс на золото Олимпиады.

Уточняется, что до участия в Олимпийских играх в Пхенчхане не допустили 111 российских спортсменов. При этом никаких весомых доказательств их вины не было представлено.

«90% из них [спортсменов] никогда не сдавали положительных допинг-проб, а дисквалифицировали их по национальному признаку», — говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в ходе пресс-конференции объяснил новые рекомендации по допуску спортсменов из России на соревнования. Решение было принято единогласно. МОК решил, что флаги и иные символы не могут присутствовать на соревнованиях, официальные лица из России не могут быть приглашены на турниры.