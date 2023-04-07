ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке в ДНР

Донецк, , 11:46 — REGNUM Червоногвардейский район Макеевки в Донецкой Народной Республике подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Артиллирийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обстрел со стороны ВСУ по направлению Авдеевка — Макеевка был зафиксирован в 11:00 по местному времени. Всего было выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня. Информация о повреждениях инфраструктуры и возможных пострадавших уточняется.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в период с 00:00 06.04.2023 по 00:00 07.04.2023 было зафиксировано 17 обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Суммарно противник совершил 17 обстрелов на донецком, горловском, ясиноватском и волновахском направлениях. Всего было выпущено 72 единицы различных боеприпасов.

6 апреля в управлении СК в ДНР сообщили, что число погибших в результате обстрела Калининского района города Донецка со стороны ВСУ возросло до девяти человек. Как минимум семь человек получили ранения.