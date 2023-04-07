Москва, 7 апреля, 2023, 11:37 — ИА Регнум. В начале основной сессии на Мосбирже российский рынок акций движется разнонаправленно. Это 7 апреля следует из данных торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Во время открытия торговой сессии индекс Мосбиржи подрос на 0,23% и составил 2 504,04 пункта, в то же время индекс РТС снижался на 0,71% (960,23 пункта).

К 10:22 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,44% (2 509,22 пункта), а индекс РТС уменьшился на 0,75% (959,87 пункта).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе торгов на Мосбирже курс юаня в первый раз с 21 апреля 2022 года превысил отметку 12 рублей за единицу. При этом уже к 09:23 за юань давали 11,952 рубля (+1,29%).