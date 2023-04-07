Херсон, 7 апреля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Кадры допроса агента украинских спецслужб, задержанного на территории России, показала ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В Херсонской области 7 апреля задержали агента СБУ. Он собирал сведения о расположении и передвижении российских войск. Задержан также пособник агента украинских спецслужб. Оба отправляли СБУ информацию о маршрутах перемещения и видах военной техники с привязкой к координатам. Данные передавали с помощью мессенджеров.

На допросе один из подозреваемых рассказал, что его задержали после несостоявшегося митинга в Херсоне. На видео мужчина признался, что его друг работает в СБУ.

«Он сказал, что если будет какая информация по передвижению войск, то скидывать ему», — сказал задержанный, отметив, что дважды отправлял информацию СБУ.

Второй признался, что пересылал данные, которые ему направляла женщина. Она, по его словам, служит в военной части. Попросила сбрасывать всё, что есть: техника, дислокация, перемещение.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Федеральной службой безопасности задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию. В ФСБ отметили, что с помощью полученных данных боевики корректировали артиллерийские удары по позициям ВС РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело о шпионаже. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.