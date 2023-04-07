Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с самого начала спецоперации получали от военной разведки США координаты военных баз ВС России, в том числе для убийства российских генералов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«На протяжении всего конфликта Соединённые Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях», — указано в публикации.

Такая развединформация в режиме реального времени позволила украинской стороне «убивать высокопоставленных генералов и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта», отметила NYT.

При этом, по заявлениям американских и европейских чиновников, в начале конфликта украинские официальные лица не решались делиться планами с Вашингтоном, опасаясь утечек. Обеспокоенные тем, что обнародование их планов операций может также выявить слабые стороны и воспрепятствовать продолжению американской поддержки, украинцы тщательно охраняли их, указали чиновники.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что предоставленные его ведомством данные помогли ВСУ вести боевые действия против России. По его словам, предоставленные американской разведкой данные призваны помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому «защитить его страну».

Ранее о том, что США активно передают разведывательные киевским властям, написала американская газета New Yorker. По данным издания, в результате этого произошла в том числе и трагедия с крейсером «Москва», когда весной 2022 года режим Киева направил запрос американской разведке на данные о местоположении корабля, подтвердившей, что крейсер находится в южном направлении от Одессы, после чего на нём произошёл взрыв.

В настоящее время Пентагон проводит расследование по факту утечки секретных военных документов, опубликованных в Twitter и Telegram, о засекреченных планах США и НАТО по Украине. Утечка произошла несколько дней назад. Пакет документов, раскрывающих данные о графиках поставок военной помощи Украине, численности войск и батальонов, появились в свободном доступе.