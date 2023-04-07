Москва, 7 апреля, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Посол Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям» заявил, что коллективный Запад не имеет права упрекать Китай и давать ему указания в вопросе конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй

«Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — заявил китайский дипломат.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что Пекин с самого начала вооружённого конфликта предпринимал шаги, способствующие дипломатическому разрешению ситуации.

Он подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта и не поставляет ни одной из стран-участниц какое-либо оружие или технику, которые могут быть применены в зоне боевых действий.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ходе пресс-конференции 6 апреля призвала Соединённые Штаты Америки и НАТО к ответственности за конфликт Украине. По её словам, Североатлантический альянс не обладает необходимым статусом, чтобы давать Пекину указания в вопросе его участия в разрешении украинского кризиса.