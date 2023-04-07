Депутат Картаполов заявил, что срочников-миротворцев привлекут к упрощенным задачам

Москва, , 11:28 — REGNUM Проходящих срочную военную службу россиян после прохождения дополнительной подготовки в миротворческом контингенте могут задействовать для выполнения «упрощенных задач», например они могут быть водителями и поварами. Об этом 7 апреля рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Российские миротворцы (с) Министерство обороны России

«Срочники, прошедшие дополнительную подготовку, могут привлекаться к выполнению упрощённых задач в ходе миротворческих миссий. Они могут быть водителями, поварами», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Глава комитета Госдумы уточнил, что будет введено деление военнослужащих на категории: тех, кто стоит на миротворческих постах и выполняет задачи на линии разграничения, а также тех, кто выполняет задачи в обеспечении на основных базах и также является участником миротворческих операций.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Государственная дума приняла законопроект о формировании миротворческих сил из числа добровольцев, имеющих опыт военной службы по контракту. Как заключил комитет Госдумы по обороне, предложенный законопроект позволит расширить возможности органов власти по привлечению военного персонала к миротворческой деятельности.