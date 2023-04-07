Украинский блогер назвал команду Зеленского во время визита в Польшу «шоу уродов в кроссовках»

Киев, , 11:42 — REGNUM Стиль одежды команды украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в Польшу вызвал критику на Украине, сообщила «Украина. ру».

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание приводит мнение украинского блогера, который после просмотра видео из Варшавы резко высказался: «Что это за бомжатник? Кто эти бомжи и зачем? Прекратите это шоу уродов в кроссовках».

На видео Зеленский одет в чёрный свитер и штаны стиля милитари, в то время как его жена приехала в Польшу в строгом пальто цвета бордо. Другие члены делегации оделись в костюмы цвета хаки, некоторые были в куртках, и почти все — в кроссовках. Штаны у многих были мятыми.

Блогер высказал мнение, что нужно было одеться в одном стиле, отправляясь с официальным визитом в другую страну. Попытку украинцев изобразить, будто бы они только что из окопов, он назвал несостоятельной.

Визит Зеленского в Польшу состоялся 5 апреля: в Варшаве он встретился с польским коллегой Анджеем Дудой и премьер-министром республики Матеушем Моравецким.

Стиль одежды Зеленского не впервые вызывает критику: в ходе визита в США в конце прошлого года украинский лидер также был одет в стиле милитари, в то время как американский президент Джо Байден прибыл на встречу с гостем с Украины в строгом костюме. Читатели американских СМИ отметили тогда, что Зеленский получил от США достаточно денег, чтобы купить себе приличный костюм.