Москва, 7 апреля, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Тело экс-руководителя Красногорской городской прокуратуры Московской области Игоря Арсеньева обнаружено в квартире на северо-западе Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. Следователи проверяют версию с убийством экс-прокурора, добавил собеседник.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Полиция обнаружила тело 43-летнего бывшего прокурора 6 апреля в квартире на улице Паршина в районе Хорошёво-Мнёвники. О пропаже мужчины заявила супруга Арсеньева, на место, где проживал экс-прокурор направили наряд полиции, но дверь никто не открыл. Квартиру вскрыли и на полу в одной из комнат обнаружили тело Игоря Арсеньева. При осмотре криминалисты заметили у него признаки внутреннего кровотечения.

«В квартире на улице Паршина найден труп 43-летнего мужчины с признаками внутреннего кровотечения. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для определения причины смерти. Давность наступления смерти около суток», — рассказал собеседник агентства.

Полиция не исключает версию насильственной смерти прокурора. Уже проводится проверка по ч. 1 ст. 105 «Убийство» и ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

С 2006 по 2009 год Игорь Арсеньев был заместителем руководителя Юго-Западного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК при прокуратуре РФ. В 2010–2014 годах он занимал должность старшего помощника прокурора ЦАО города Москвы. В 2014–2015 годах Арсеньев стал старшим прокурором управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Московской области. С 2015 года он занял должность заместителя Одинцовского городского прокурора Московской области, а после в 2017 стал руководителем Красногорской городской прокуратуры.

5 апреля ИА REGNUM сообщало, что в Волгоградской области устанавливают обстоятельства смерти главы Манойлинского сельского поселения Клетского района Сергея Литвиненко. Чиновник был найден мёртвым в собственной квартире.