«Известия»: французская компания Danone намерена отказаться от брендов Actimel, Activia и Alpro в РФ

Москва, , 11:13 — REGNUM Французский производитель молочной продукции Danone планирует отказаться от использования собственных глобальных торговых марок на российском рынке. Об этом 7 апреля со ссылкой на источник сообщила газета «Известия».

Компания Danone © IMAGOVincent Isore/Global Look Press

Уточняется, что речь идёт об Actimel, Activia, Alpro и Danone. Сейчас в российском подразделении компании изучают различные варианты, «как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка». Так, в качестве возможного шага рассматривается замена наименования глобальных брендов локальными названиями.

«Мы изучаем разные возможности того, как сделать международные бренды более релевантными для локального рынка», — ответили в корпорации.

Эксперты не исключают, что Danone передаст свои активы менеджменту, сохранив опцион на обратный выкуп. Также отмечается, что компания тестирует расширение линейки под брендом «Простоквашино». К уже существующей линейке молока, кефира, творога и сметаны могут быть добавлены йогурты и творожные десерты.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах Danone отказаться от своего бизнеса в России французская компания, которая работала на российском рынке с 1992 года, объявила в октябре 2022 года. Отмечалось, что контроль над подразделением, занимающимся производством молочных и растительных продуктов, будет передан новому собственнику. Французы оценили свой ущерб от вынужденного ухода в миллиард евро.

В Danone отметили, что считают передачу активов другому собственнику лучшим решением для своих сотрудников, потребителей и партнёров.

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