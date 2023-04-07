Донецк, 7 апреля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности ДНР Денис Пушилин поздравил жителей нового региона России с девятой годовщиной независимости республики. Поздравительное сообщение Пушилин опубликовал в своём Telegram-канале 7 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с девятой годовщиной провозглашения Донецкой Народной Республики! <…> Наша борьба ещё не окончена. Но своей главной цели мы уже достигли: мы неотъемлемая часть Большой страны», — говорится в тексте сообщения.

Пушилин добавил, что именно в этот день, девять лет назад, было положено начало долгожданному возвращению территорий региона в Россию.

Накануне, 6 апреля, состоялась встреча президента России Владимира Путина и Дениса Пушилина. В ходе встречи были обсуждались проблемы и вопросы интеграции ДНР в правовое поле страны.