Магас, 7 апреля, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Житель Ингушетии, являющийся одним из четырёх разыскиваемых за нападение на силовиков в республике, сдался сотрудникам правоохранительных органов. Об этом 7 апреля рассказал источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Один из разыскиваемых, Амир Боков 2001 года рождения, сдался сотрудникам полиции», — приводит его слова РИА Новости.

Источник уточнил, то в данный момент продолжаются поиски остальных трёх подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля группа боевиков оказала вооружённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и открыла огонь по силовикам в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии.

Режим КТО действует на территории района с 20:00 понедельника. Его ввели после нападения группы неизвестных на полицейских. Один силовик получил лёгкие ранения. Кроме того, 27 марта марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак нашли тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями. Вскоре после этого региональное управление ФСБ объявило в розыск пять жителей республики. Их подозревают в планировании терактов.

В ночь на 6 апреля в перестрелке с террористами на территории Ингушетии погибли трое сотрудников полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападений на сотрудников полиции.